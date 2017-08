Pratto afirma que São Paulo tem de vencer todas no Morumbi

Autor do gol da vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Vasco, Lucas Pratto foi o jogador mais aplaudido pela torcida no Morumbi. E já era assim nas partidas anteriores, quando o time viveu a sequência de nove compromissos sem triunfar, interrompida nesta quarta-feira.

Para o argentino, a vitória deve ser encarada apenas como o começo de uma reação no Campeonato Brasileiro. “Temos obrigação de ganhar do Grêmio na segunda. Precisamos ganhar todos os jogos em casa”, afirmou o atacante fazendo referência ao próximo jogo da equipe.

Mesmo com o triunfo, o São Paulo não saiu da zona de rebaixamento. Está na 17ª posição, com 15 pontos. A Ponte Preta, que poderia ter sido ultrapassada, fez 4 a 0 no Coritiba. Depois de afirmar que os jogadores do São Paulo eram os culpados pela crise – inclusive pela demissão do técnico Rogério Ceni – o argentino elogiou a atuação da equipe. “Conseguimos a postura que Dorival nos pediu. Foram importantes a doação e a entrega de todos”, disse Pratto.

O argentino marcou seu quinto gol no torneio e o 12º na temporada, igualando-se ao atacante reserva Gilberto. Pratto viu com naturalidade a distribuição de sal grosso feita por alguns torcedores na entrada do estádio do Morumbi para acabar com a má fase. “O São Paulo é muito grande, precisa sair desse momento. Torcida tem superstições, como todo jogador”, disse o argentino, sem revelar as suas próprias manias.

Isto É