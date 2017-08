Por R$ 26 mi, Santos torce para Neymar trocar Barça por PSG

O Paris Saint-Germain ganhou uma torcida de peso na luta para tirar Neymar do Barcelona. Afinal, o Santos, clube que revelou o craque, espera ansiosamente que ele troque a Espanha e pela França ainda nesta janela de transferências.



Caso o PSG pague do Barça 222 milhões de euros (cerca de R$ 813 milhões), valor da multa rescisória de Neymar, o Peixe terá direito a 3,27% do valor (referente ao Mecanismo de Solidariedade da FIFA). No caso, cerca de R$ 26 milhões, segundo dados da Rede do Futebol.

A informação da possível transferência do camisa 11 para o time francês foi divulgada pelo Esporte Interativo. Porém, o vice-presidente esportivo do Barcelona, Jordi Mestre, afirmou que Neymar ficará no clube catalão. Membros do PSG também negam o acordo.

