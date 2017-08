Um pegador nato enquanto boxeador, Acelino "Popó" Freitas perdeu as contas de quantas vezes foi procurado para opinar sobre a luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, no próximo dia 26 de agosto, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Tetracampeão mundial de boxe, o baiano usava a mesma velocidade dos ringues para se esquivar da responsabilidade de comentar o duelo. O afastamento tem um motivo. Para o brasileiro, o combate não faz sentido e é movido apenas por ego e dinheiro.



Mesmo assim, ele acredita que o americano, apesar dos 40 anos e vindo de aposentadoria, tem obrigação de nocautear o irlandês, astro do UFC. Do contrário, "Money" estaria passando vergonha no ringue e mais do que isso, poderia envergonhar o boxe, que não ganha nada com o embate, pelo contrário, só tem a perder.

"O Nick Diaz (outro lutador do UFC) deu um pau no McGregor no boxe, imagina o Mayweather? Se você vê os treinamentos do McGregor, os que ele coloca na internet, é de dar risada. O Mayweather vai nocautear, ele tem que nocautear. É uma obrigação dele", garante Popó, lembrando a luta de cinco rounds no UFC entre Conor McGregor e Nick Diaz, com vitória do irlandês, mas com vantagem do americano quando o assunto era o boxe usado no MMA.

Floyd Mayweather e Conor McGregor durante turnê mundial (Foto: Reprodução/Twitter)



Popó baseia sua opinião na diferença de categoria dos dois atletas quando o assunto é o boxe. Mayweather está invicto em 49 lutas profissionais, venceu grandes lutadores, como Saúl Canelo Álvarez e Manny Pacquiao, e é visto por muitos com o maior pugilista da história. Do outro lado, McGregor, apesar dos dois cinturões do UFC em categorias diferentes e do punch na trocação, nunca fez um duelo profissional no boxe.

"McGregor não é oriundo do boxe, nunca foi do boxe. Nem do boxe amador. Ele nunca venceu uma luta de boxe nem na academia. Sou contra essa luta. Não é um boxeador contra um boxeador. É um lutador de boxe contra um de MMA, uma disputa de dinheiro e ego. É a primeira vez que falo disso, é uma luta que para o boxe não vai ter importância. A sorte do McGregor é que o Mayweather não tem pegada, mas mesmo assim o Mayweather vai nocautear", garante Popó.

O único porém encontrado por Popó é a possibilidade de McGregor se gabar mesmo derrotado, isso caso ele consiga acertar Mayweather em cima do ringue, dando um certo "prejuízo" ao americano.

- Vai que o McGregor acerta uma no Mayweather, ele vai dizer que acertou um multicampeão do boxe. Que um lutador de MMA acertou um campeão do boxe. É uma luta para fazer dinheiro. Nada mais que isso - conta Popó.

Canal Combate