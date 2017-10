Piqué nega intenção de deixar a seleção de futebol da Espanha

Gerard Piqué havia sinalizado a possibilidade de deixar a seleção após a Copa de 2018. O motivo seria por questões políticas e um desconforto com a imprensa espanhola. Nesta quarta-feira, o zagueiro do Barça foi mais direto no assunto e afirmou que sua intenção é continuar no selecionado.

Gerard Piqué é dos destaques da Seleção da Espanha (Foto: Arquivo pessoal)



"Eu quero sair daqui da melhor forma possível. São quase 10 anos com a seleção, um terço da minha vida. Não quero sair daqui pela porta de trás e sentir que acabou mal. Quero continuar por todos aqueles que me apoiam".

"Ir embora agora daria razão a essa gente que entende são melhores, então não darei esse luxo. Estou convencidíssimo de que há muito mais gente partidária de que eu fique", acrescentou.

Nas últimas semanas, os jornais "As" e "Marca" noticiaram que Piqué teria retirado detalhes em vermelho e amarelo da manga da camisa em duelo da Espanha contra a Albânia. Piqué jamais escondeu seu posicionamento pró-Catalunha.

No entanto, o zagueiro não retirou os detalhes das listras na manga do uniforme. A confusão se deu porque as camisas de manga longa não possuem as listras. Piqué desde o início dizia que não havia retirado as listras.

Catalunha e Seleção

Contestado na Espanha por ser favorável à independência da Catalunha, o zagueiro Gerard Piqué concedeu concorrida entrevista coletiva. O jogador do Barça foi bombardeado por perguntas sobre como seria sua participação na seleção espanhola mesmo sendo pró-separação.

Piqué manteve seu posicionamento político, mas defende sua permanência no selecionado.

"Creio que um independentista poder jogar na seleção espanhola. Porque o independentista não tem nada contra a Espanha. O catalão quer a separação não porque está contra a Espanha e tampouco quer sua seleção. No meu caso, por que não um independentista não pode jogar na seleção espanhola?".

"A situação da Espanha e Catalunha é como do filho de 18 anos que quer sair de casa. A Catalunha sempre não é tratada como merece. O pai tenta dialogar, ou o filho vai embora...".

Folhapress