Piqué evita polêmica na apresentação da seleção espanhola

O zagueiro Piqué se apresentou nesta segunda-feira na seleção espanhola. E a expectativa por algum pronunciamento do jogador, que afirmou que poderia deixar a equipe nacional caso o técnico Julen Lopetegui ou algum dirigente entendam que ele é um problema, acabou frustrada. Neste domingo, dia do referendo sobre a independência da Catalunha, ele lamentou após a vitória por 3 a 0 do Barcelona sobre o Las Palmas a violência das forças de segurança durante a votação. Mais de 700 pessoas ficaram feridas.





Zagueiro Piqué disputará as eliminatórias pela seleção espanhola (Foto: Reprodução/Twitter)



Ainda no aeroporto El Prat, em Barcelona, Piqué foi cercado por jornalistas antes do embarque para Madri. Evitou dar entrevistas e se limitou a dizer apenas que falou tudo o que pensava neste domingo. No CT da seleção espanhola, em Madri, também manteve o silêncio e não fez qualquer pronunciamento.

A seleção espanhola que se apresentou nesta segunda-feira inicia a preparação para as duas últimas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Com 22 pontos, a Fúria está na liderança do Grupo G, três a mais do que a Itália. Os próximos adversários serão Albânia e Israel, nos dias 6 e 9, respectivamente.

