Piauienses se preparam para disputar Mundial Júnior de Badminton

Após a participação no Pan-americano Júnior de Badminton, no Canadá, os piauienses retornaram para Teresina com a cabeça voltada para o Mundial da modalidade, que acontece nos dias 26 e 27 de agosto em Jacarta, na Indonésia. Cinco brasileiros, no caso cinco piauienses, vão representar a Seleção: Vinicius Evangelista, Fabricio Farias, Samia Lima, Jaqueline Lima e Juliana Viana.

Os piauienses, da Joca Claudino, estão focando em cuidar principalmente da parte física estas semanas que antecedem a competição. Depois do terceiro lugar geral no pan-americano júnior e dos bons resultados individuais, a expectativa em torno da participação no Mundial é grande. “Por enquanto, os treinos não estão tão intensos, pois damos esse ritmo maior quando faltam 15 dias para a competição. A expectativa é grande tanto no por equipes quanto no individual”, conta Juliana Viana, de 12 anos.

Treino físico prepara Juliana Viana para a competição na Indonésia (Foto: Jaílson Soares/ O Dia)



Desafio

Para os atletas, a maior barreira para melhorar os resultados individuais e para a Seleção Brasileira em si é a parte psicológica, pois, mesmo com a boa experiência e rodagem em competições internacionais, os atletas ainda sentem a pressão das semifinais e finais.

“Precisamos melhorar nosso psicológico porque é o que ainda mais nos trava dentro de quadra. É mais uma forma de provar o nosso trabalho que está sendo feito aqui no Piauí. Voltamos do Canadá com um bom resultado, mas não era exatamente o que queríamos, pois queríamos subir um pouco mais alto", afirmou Fabrício Farias.

Apesar da pouca idade, Juliana Viana participou de alguns intercâmbios fora do país. Recentemente, a atleta passou alguns meses na Espanha, onde realizou treinamentos com técnicos graduados. Depois disso, Juliana participou do pan-americano no Canadá e agora voltou para Teresina depois de um bom tempo fora de casa.

“Estou aguardando meu visto sair para dar continuidade nos treinos fora. Mas estar aqui em Teresina sempre é muito bom, pois fico próxima da minha família e também dos meninos treinando e eles também são atletas de seleção, então mantêm o nível e são experiências novas, porém boas”, explicou a garota de 12 anos

Virgiane PassosPâmella Maranhão