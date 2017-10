Piauienses intensificam treinos visando troféu de Atletismo Sub18

Neste fim de semana acontece o Troféu Caixa Norte- -Nordeste de Atletismo Sub18. A competição será em Natal, no Rio Grande do Norte e o Piauí vai ter 32 atletas disputando medalhas. Entre as equipes com maior número de representantes está a AMCOSAJ, que realiza seus treinamentos no Parque Lagoas do Norte. O time comandado por Sebastião vai ter dez atletas nas pistas.

O Piauí terá 32 atletas disputando medalhas (Foto: Jaílson Soares/ O Dia)

Entre os destaques está Evandro, corre 100m e 200m, Artemio Welligton, que compete os 800m e 400m, Matheus Alves, no lançamento de dardo. “Artemio é o campeão dos 800m a nível de Brasil e 400m a nível de Piauí. Além deles, outros nomes que estão treinando muito bem e podem surpreender na competição, fora que a maioria já participou de edições anteriores”, ressalta o técnico Sebastião.

De acordo com o treinador a parte respiratória e de resistência são as mais importantes principalmente para aqueles que disputam provas mais longas. No caso do Matheus, foi trabalho principalmente a parte de lançamento com o dardo especifico da prova e baseado nos resultados recentes tem grandes chances de subir ao pódio.

Maria do Socorro, de 16 anos, é um dos fortes nomes nas provas mais longas e também vai para seu segundo ano de Norte-Nordeste. Mostrando confiança a garota afirma saber o que vai encontrar por lá e pretende melhorar seu despenho em relação ao ano passado. “Infelizmente no ano passado tive que uma lesão no pé e tive que desistir no meio da prova. Agora estou muito focada, treinando dois períodos para chegar lá fazer meu melhor e baixar meu tempo tanto nos 800m como nos 2000m com obstáculos”, ressaltou a garota.

O Norte-Nordeste de atletismo sub18 acontece nos dias 14 e 15 de outubro, em Natal, no Rio Grande do Sul. Além dos atletas da AMCOSAJ, o Piauí vai ter representante do CT Piauí e Atlética.



Biá BoakariPâmella Maranhão