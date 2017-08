Piauienses conquistam 30 medalhas em competição de natação em Recife

Os atletas piauienses voltaram com a bagagem cheia de medalhas do Troféu Manoel Souza de Natação, em Recife. Ao total, foram 30 medalhas conquistadas em dois dias de provas; sete ouros, 16 pratas e sete bronzes. Entre as medalhas de ouro destaque para o revezamento 4x50m livre e 4x50m medley. O Piauí foi representado na competição por 17 atletas da AABB.

Um dos atletas que trouxe medalhas de ouro foi o nadador Caio Silvestre, que chegou a bater recorde (Foto: Reprodução)

Outro que trouxe medalhas de ouro foi o nadador Caio Silvestre, inclusive recordista da prova dos 50m peito com 30:37. Além da prova dos 50m, Caio trouxe o ouro na prova dos 100m e prata no 100m nado livre. No final do ano, mais precisamente em dezembro, o nadador terá o maior desafio do ano que será a disputa do Campeonato Brasileiro Júnior, o Troféu Júlio De Lamare, no Rio de Janeiro, onde nadará as provas dos 100m e 200m nado peito.

“Eu sabia que seria uma boa competição. Apesar de não ter feito meus melhores tempos por conta do volume de treinos que estava muito alto, mas sabia que tinha condições de estar no pódio e foi o que aconteceu. O recorde acabou sendo também uma boa surpresa. Agora é treinar mais pensando no Brasileiro”, disse o nadador Caio Silvestre.

Quem se destacou também na competição foi a jovem Maria Eduarda Viana, de 14 anos, que em agosto irá participar da Copa Pan Pacífico na Bolívia representando a Seleção Brasileira, e trouxe no peito três medalhas de ouro e uma de prata. Fora ela, outros atletas terão uma breve folga no calendário e se voltam para as competições do segundo semestre, como etapas de brasileiros e Jogos Escolares da Juventude.

“Os que tem idade para participar das etapas de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos agora treinam para isso e depois são as etapas de brasileiros. Mas primeiro eles vão ter alguns dias de folga porque passaram por uma maratona durante os primeiros meses desse ano”, frisou o técnico Emanoel Menezes.



Biá BoakariPâmella Maranhão