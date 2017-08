Piauí faz testes com elenco e busca acerto com Marcão para Copa Piauí Sub21

O Piauí entrou em sua segunda semana de atividades pensando na estreia na Copa Piauí sub 21, que dá ao campeão vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano. O time tem como técnico interino, Kennedy Gomes, também gerente de futebol do clube. Essa semana ainda acontecem alguns testes com garotos da região e somente 16 nomes estão confirmados no elenco profissional. A estreia na Copa Piauí será no dia 20 de agosto contra o River.

O Enxuga-Rato ainda trabalha para montar o elenco e também busca confirmar o comando do time. O nome do Marcão é a primeira opção da diretoria, mas a parte salarial vem sendo o maior entrave para negociação. De acordo com Kennedy Gomes, o elenco será fechado até sexta- -feira (28) quando se encerra a fase de testes.

Garotos que moram no entorno do Piauí fazem teste em busca de uma vaga no time que disputa copa Piauí (Foto: Elias Fontenele/ O Dia)

A formação será bastante caseira, mas o gerente afirma que o time tem qualidade. “A montagem está até melhor do que esperávamos e já temos 16 jogadores dos 25 que pretendemos trabalhar. Abrimos exceções para avaliações que estão com seis dias, mas hoje já começamos a trabalhar a parte tática, técnica e física”, disse Kennedy.

Entre os nomes mais experientes do elenco, está o atacante Wellington defendeu a equipe profissional do Piauí em 2016 e agora vai ter nova oportunidade. “Estamos com muita vontade e querendo mostrar um bom futebol. Além disso, é uma oportunidade de cavar vaga em uma equipe no ano que vem, sabemos que é uma vitrine”, afirmou o atleta.

A expectativa é que Marcão inicie o trabalho junto aos atletas até o final dessa semana. “Conversamos com ele e faltam detalhes, mas Marcão é nosso primeiro nome e deve comandar o time”, disse Kennedy Gomes. O Piauí acabou recrutando alguns jogadores que disputam Copa Piauí de 2015 e Piauiense 2016 para formar o elenco e também alguns poucos nomes que participaram do Campeonato Piauiense sub 19 em junho

Aline RodriguesPâmella Maranhão