Peñarol é multado por comportamento da torcida em jogo contra o Palmeiras

Conmebol multou o Peñarol em US$ 10 mil (R$ 31,4 mil na cotação atual) pelo mau comportamento de seus torcedores na partida contra o Palmeiras, dia 26 de abril, em Montevidéu, pela fase de grupos da Taça Libertadores.

O valor será debitado do montante que o clube uruguaio tem a receber da entidade por direitos de televisão ou patrocínios.

O Palmeiras enviou em junho duas denúncias contra o Peñarol. Uma sobre as manifestações racistas de torcedores do adversário durante o jogo e outra pela agressão de Ivan Villalba acertando um soco por trás em Willian no fim da partida. Nos dois casos, o clube anexou vídeos para comprovar.



Felipe Melo dá soco em Matias Mier na briga de Peñarol x Palmeiras (Foto: EFE/Raúl Martínez)



Por conta da briga, o volante Felipe Melo chegou a ser punido por seis jogos pela Conmebol (mais multa de 10 mil dólares), mas em seguida a entidade reduziu o gancho para três partidas.

O Palmeiras foi punido com três jogos como visitante sem torcida, porém, a Conmebol pouco depois diminuiu a punição para somente um jogo. O Peñarol levou multa de US$ 150 mil (cerca de R$ 480 mil) e uma partida com portões fechados.

Globo Esporte