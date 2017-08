Pato faz golaço, vence duelo com Tevez, e Tianjin sobe para terceiro no Chinês

A boa fase de Alexandre Pato continua na China e, com ela, a boa produção do Tianjin Quanjian. Pelo terceiro jogo consecutivo, o brasileiro balançou a rede adversária e sua equipe chegou ao quarto triunfo consecutivo no Campeonato Chinês. A vítima deste domingo foi o Shanghai Shenhua, do argentino Carlos Tevez, que acabou derrotada por 3 a 0. Além de Pato, que marcou um belo gol de fora da área (veja no vídeo abaixo), Zhao Xuri, duas vezes, completou o placar para o time da casa.

O resultado foi importante para o Tianjin Quanjian, que aproveitou o tropeço do Hebei Fortune e subiu para terceiro lugar, com 31 pontos, entrando pela primeira vez na temporada na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Ásia. O Shanghai Shenhua, por outro lado, caiu para a 10ª posição do Chinês, com 20 pontos.

Na partida deste domingo, o Tianjin Quanjian aproveitou a partida em casa para dominar as ações desde o princípio. Depois de chegar algumas vezes com perigo, a equipe abriu o placar aos 23 minutos, quando o lateral Zhang Cheng avançou pela direita e cruzou na medida para Zhao Xuri, que cabeceou para marcar. Aos 32, Sun Ke invadiu a área e cruzou rasteiro. Zhao Xuri pegou de primeira e ampliou.

Antes mesmo do intervalo, Alexandre Pato acertou a trave e por pouco não marcou o terceiro do Tianjin. No segundo tempo, o brasileiro arriscou de fora da área e acertou um belo chute para deixar sua marca, aos seis minutos. A partir daí, o time da casa diminuiu o ritmo, mas segurou o placar. O Shanghai Shenhua se lançou mais ao ataque e teve ao menos duas boas chances, mas parou nas defesas de Zhang Lu.

globoesporte.com