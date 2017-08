Parnahyba contrata primeiros reforços e estuda nomes para comando da equipe

O Parnahyba precisa literalmente correr contra o tempo. Depois de confirmada a disputa da Pré-Copa do Nordeste nos dias 16 e 23 de agosto contra o CSA (AL), o time corre para montar uma nova equipe para competição.

Na manhã de ontem (26), o Tubarão confirmou os nomes do lateral-esquerdo Tiaguinho, ex-River. Do elenco que vestiu a camisa da equipe na temporada, estão confirmados o lateral-direito Tiago Granja, o volante Ramon e o meia Jeferson Maranhense. A diretoria segue em conversas com nomes como goleiro Naylson, ex-River, e o atacante Eduardo, que tem contrato com o Altos.

Naylson, que esteve no River até ano passado, é um dos nomes que pode reforçar o Tubarão (Foto: Jaílson Soares/ Arquivo O Dia)



“Confirmados somente esses atletas do elenco passado, mas não tem ninguém descartado ainda. Até hoje pretendemos ter até 80% do elenco já fechado. Tentamos também o Humberto, mas ele está no Anapolina e as semifinais acontecem no dia seis de agosto. Dependendo do desenrolar lá, ele venha e ficou em aberto”, comentou o diretor de futebol Zé Paulo.

Com pouco tempo para a montagem do novo plantel e ciente da importância desses dois jogos para o calendário e folha financeira do clube em 2018, o diretor de futebol, Zé Paulo, afirma que não existe margem de erro para as contratações. “Segunda feira queremos apresentar os dois times, tanto o da Copa Piauí como o que vai disputar a preliminar da Copa do Nordeste. A gente está tentando de todas as formas acertar nas contrata- ções para que possamos montar um time competitivo”, disse Zé Paulo.

Sobre o comando da equipe, a única definição é que o time não renovou com o treinador Vladimir de Jesus, que esteve no comando da equipe durante a Série D do Campeonato Brasileiro. Com isso, nomes como de Nivaldo Lancuna, Paulinho Kobayashi e Sergio China estão na mira da equipe.

O jogo pela Pré-Copa do Nordeste entre Parnahyba e CSA (AL) acontece nos dias 16 e 23 de agosto. O torneio tem oito equipes brigando por quatro vagas na Copa do Nordeste 2018. Os classificados se juntam aos 12 times que tem vaga garantida chegando aos 16 clubes

Aline RodriguesPâmella Maranhão