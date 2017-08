Palmeiras tem campanha melhor do que a do Corinthians nas últimas 10 rodadas

Os resultados do fim de semana, com vitória do Palmeiras sobre o Avaí e empate do Corinthians contra o Flamengo, deixam o time treinado por Cuca com melhor aproveitamento nas últimas 10 rodadas dentre os 20 participantes do Campeonato Brasileiro, incluindo o líder e arquirrival.

O recorte, que é feito a cada rodada pelo Departamento de Matemática da UFMG, mostra que os rivais somaram 22 pontos cada neste período, mas a equipe alviverde tem maior número de vitórias (veja a tabela).



Nas últimas 10 rodadas, Palmeiras perdeu duas vezes, mas venceu mais do que o líder (Foto: Reprodução)



As sete vitórias, de trás para frente, foram sobre Avaí, Sport, Vitória, Grêmio, Ponte Preta, Atlético-GO e Bahia. Houve ainda um empate com o Flamengo e derrotas para Corinthians e Cruzeiro.



No mesmo período, além da vitória no clássico, o ainda invicto Corinthians bateu Fluminense, Ponte Preta, Botafogo, Grêmio e Bahia. Também empatou com Flamengo, Avaí, Atlético-PR e Coritiba.

Pela próxima rodada, a 18ª, os rivais vão a campo nesta quarta-feira. Atualmente quarto colocado, com 29 pontos, o Palmeiras visita o Botafogo, no Rio de Janeiro. O Corinthians, líder com 41 pontos, enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Globo Esporte