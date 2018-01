O Palmeiras quer emprestar dois jogadores para fechar o planejamento do seu elenco para 2018. Com 33 jogadores após a saída de Yerri Mina, o objetivo da diretoria é ficar com 31 atletas à disposição de Roger Machado.

Os favoritos para deixarem o grupo são Fabiano e Hyoran. Os dois chegaram a ser colocados como moedas de troca em eventuais negociações de empréstimo, mas os negócios não prosperaram.O time, no entanto, não descarta ainda se reforçar com os que a diretoria chama "oportunidade de mercado". Os dois nomes cogitados são de Gustavo Scarpa e Ricardo Goulart.

Alexandre Mattos mantém contato com a dupla e com seus empresários diariamente, mas promete não exceder o planejamento financeiro para contar com eles. Por isso, diz estar de portas abertas para ambos, mas pede adequação à política alviverde para as contas.

Gustavo Scarpa ficou livre do Fluminense na Justiça e tem conversas avançadas com o São Paulo. O meio-campo, no entanto, ainda pode retomar conversas para vestir verde nesta temporada.

Ricardo Goulart está na China, quer sair e tem Europa e Brasil como objetivos. Para acertar com o Palmeiras, no entanto, ele precisaria aceitar diminuir o salário e ainda conseguir a sua liberação sem a multa milionária. Um empréstimo não é descartado.

Nesta sexta-feira (12), o Palmeiras disputa o seu primeiro jogo-treino da temporada, contra o Atibaia, às 18h. Das cinco contratações, três devem começar como titulares: Diogo Barbosa, Marcos Rocha e Lucas Lima. Emerson Santos deve ser reserva ao lado de Weverton.

Folhapress