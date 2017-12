Palmeiras pode contratar Marcos Rocha e mandar dupla ao Atlético-MG

Sem contar com Rafinha, o Palmeiras pode ir atrás de Marcos Rocha, do Atlético-MG. Em um primeiro momento, há uma conversa entre os clubes para que o lateral direito vista o verde em 2018 em troca de uma ida de Róger Guedes e João Pedro para a Cidade do Galo.

A troca seria feita na base do empréstimo de um ano, mas ainda depende do aval de todos os envolvidos. Depois da frustração por Gustavo Scarpa, a postura no Palmeiras é de cautela e de compasso de espera pelo sim de Róger e de João.

Ao mesmo tempo, o Atlético-MG também estuda outra possibilidade, mas ai contaria apenas com Róger Guedes. Como mostrou o time de Belo Horizonte estuda fazer uma proposta para comprar os direitos econômicos do atacante que estão com o Criciúma e também os 25% que pertencem à equipe paulista.

Marcos Rocha teve seu nome especulado na Academia de Futebol por diversas vezes, mas, em um primeiro momento, a diretoria palmeirense afirmava que tudo era especulação. Agora, no entanto, com a negativa de Rafinha, que ficará no Bayern de Munique, o negócio ganhou força.

A saída de João Pedro também daria uma opção a menos para a posição de lateral direita, que já tem Mayke e Fabiano como opções. Esse último, inclusive, está numa lista de negociáveis, mas não encontra um interessado.

O lado do campo ainda pode contar com os improvisos de Jean e Tchê Tchê, que são meio-campistas, mas já atuaram na posição com certa frequência.

Folhapress