Palmeiras contrata ex-assistente de Dunga para auxiliar Roger Machado

O Palmeiras oficializou nesta terça-feira (12) a contratação de Andrey Lopes, o Cebola, que atuará como auxiliar técnico de Roger Machado no clube. Lopes trabalhou na seleção brasileira como assistente de Dunga. O profissional também tem passagens por Internacional e Grêmio.

Aos 44 anos, Andrey Lopes é graduado em Educação Física, pós-graduado em Futebol e possui licença A do curso da CBF.



Dunga e Andrey, no jogo de eliminatórias Sul-Americanas 2016. Foto: Reprodução/GazetaPress

Ele foi auxiliar de Dunga no Inter, em 2013, e na seleção, entre 2014 e 2016. Já no Grêmio, trabalhou com Cícero Souza, atual gerente de futebol do Palmeiras, durante cinco temporadas (2007 a 2011).

Lopes chega ao Palmeiras para substituir Alberto Valentim, demitido recentemente. Além dele, Roger Machado terá dois auxiliares: Roberto Ribas, que acompanhou o treinador no Grêmio e no Atlético-MG, e James Freitas, também colega de Roger no Grêmio e que passou 2017 com Mano Menezes no Cruzeiro.

Folhapress