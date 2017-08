Pai de Neymar desembarca em Barcelona e se irrita com repórter

Nesta segunda-feira (31 de julho), o pai de Neymar desembarcou em Barcelona e na recepção no aeroporto, foi "encurralado" por muitos jornalistas, curiosos em saber se o futuro do filho de fato será no Paris Saint-Germain. As imagens gravadas pela emissora espanhola AS TV mostraram que ele estava para pouca conversa. Se esquivando das perguntas, o responsável pela carreira do craque brasileiro ainda se irritou com um dos repórteres que estava presente.

Pai de Neymar também é responsável por cuidar da carreira do craque (foto: Getty Images)

"Me dá liçença aqui", "deixa eu passar", "seja educado pelo menos", essas foram as únicas frases ditas por Neymar pai, que teve tarefa difícil no trajeto entre a saída do desembarque e o taxi que o levaria para casa, já que eram muitos os jornalistas presentes.

Ainda sem nenhuma definição sobre a transferência para o futebol francês, a imprensa espanhola afirma que Neymar está muito próximo de deixar o Barcelona. A expectativa, inclusive, é que o anúncio oficial saia já nesta quarta-feira (2 de julho).

Fox Sports