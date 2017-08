Novo zagueiro do São Paulo nega má fase no futebol espanhol

Novo reforço para a zaga do São Paulo, Aderllan negou que esteja atravessando um mau momento técnico. O jogador não vinha sendo utilizado pelo Valencia, da Espanha, que o emprestou ao clube do Morumbi por um ano e meio.

“No Valencia, sempre tive grandes concorrentes. No meu primeiro ano lá, contrataram mais dois zagueiros, mas, ainda assim, participei de 30 jogos. No segundo, foi mais complicado. Fiz 15 jogos. O Garay e o Mangala atuavam mais. Era opção do treinador”, respeitou Aderllan, que passou por Salgueiro e Araripina no Brasil e Trofense e Sporting Braga em Portugal antes de chegar à Espanha.



Aderllan, que treinou durante as férias, também garantiu estar em boa forma física (foto: Sergio Barzaghi/Gazeta Pressa



O período de inatividade, de acordo com o agora são-paulino, não era merecido. “Eu estava treinando bem. Nos jogos que fiz, fui bem. Saiu até um número de interceptações, e eu estava em primeiro lugar. Tenho certeza de que fui bem”, assegurou.

São-paulino desde a infância – recusou uma proposta do Olympiacos, da Grécia, para realizar o sonho de defender o clube do coração –, Aderllan precisa agora provar a sua capacidade dentro de campo. Ele é autoconfiante.

“As pessoas falam que sou rápido, agressivo, bom no jogo aéreo. O meu tamanho ajuda. Também dizem que tenho boa saída com os pés”, propagandeou Aderllan, antes de reforçar a sua humildade. “Isso é o que comentam, né? Eu não falo nada. Tenho que acreditar nos outros”, sorriu.



Gazeta Esportiva