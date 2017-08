No Peru, sogro de Cueva recebe granada e pomba morta em casa

Mesmo vivendo no Brasil, Christian Cueva recebeu uma mensagem assustadora diretamente do Peru. Bandidos deixaram uma carta e uma caixa na frente da residência do sogro do meia são-paulino, que vive na cidade de Trujillo, a 724 km da capital Lima.

Luis Lopez Rodriguez, pai de Maira Maira Lopez Solorzano, mulher de Cueva, foi quem encontrou o explosivo e o animal morto dentro de uma caixa, acompanhados de um bilhete. "Essa é apenas uma advertência. Da próxima vez visitaremos sua filha (mulher do jogador) em sua casa e deixaremos a granada sem segurança. Ligue neste número, caso contrário 'buum'".

"Que Cueva nos ligue se não quiser prejudicar a própria família", terminava o papel. Depois de encontrar o pacote, Rodriguez ligou para a Central de Emergência da Polícia do Peru, que, por sua vez, solicitaram a presença de uma equipe da Unidade de Desativação de Explosivos - já que foi confirmado que a granada era verdadeira.

Apesar do susto, Cueva não deu indícios de que voltará ao seu país. Selecionado para enfrentar o Coritiba nesta quinta-feira, o jogador deve atuar normalmente na partida, que acontecerá às 19h30, no Estádio do Morumbi.

UOL