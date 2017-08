Neymar se despede do Barcelona em último treino

O atacante Neymar se despediu nesta quarta-feira de seus companheiros de equipe no Barcelona após anunciar ao elenco que deixará o clube, informou o time catalão, e o provável destino do jogador da seleção brasileira é o Paris Saint Germain.



Neymar chegou ao centro de treinamento do Barcelona pela manhã e comunicou aos jogadores que irá para o PSG, de acordo com a rádio catalã RAC1. Segundo a emissora, o jogador deixou o CT Joan Gamper em seguida, sem participar do treino e sem fazer declarações.



O Barcelona posteriormente confirmou que Neymar, que foi contratado em 2013 junto ao Barcelona, havia dado adeus a seus companheiros e que o time o autorizou a não participar do treinamento.

"Neymar Jr comunicou ao vestiário que vai deixar o clube. Despediu-se de seus companheiros", disse o Barça em uma conta de Twitter exclusiva para a imprensa.

Na conta oficial, o clube se limitou a informar que o atacante tinha recebido permissão para não treinar com a equipe. "Neymar Jr não treina, com permissão do técnico", afirmou.

A saída do atacante de 25 anos foi confirmada após semanas de especulações sobre uma provável transferência para o Paris Saint Germain. O jogador tem uma cláusula de rescisão de contrato fixada em 222 milhões de euros, depois de ter renovado contrato em outubro do ano passado com o Barça.

Considerado um dos melhores jogadores do mundo, Neymar terminou em terceiro lugar no prêmio Bola de Ouro de 2015, após ajudar o Barcelona na conquista dos títulos da Liga de Campeões, Liga espanhola e Copa do Rei.

Nas duas temporadas seguintes Neymar conquistou mais um Espanhol e duas Copas do Rei, somando um total de 105 gols em 186 partidos pela equipe catalã.

