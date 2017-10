Neymar pode se igualar a Romário na artilharia da Seleção

A partida da Seleção Brasileira contra a Bolívia, nesta quinta-feira, em La Paz, pode ter um sabor ainda mais especial para Neymar Jr. O camisa 10 está prestes a completar 80 jogos com a camisa canarinho e muito próximo de se igualar a Romário como o quarto maior artilheiro da história da equipe pentacampeã mundial.

Em 79 partidas disputadas com a Seleção Brasileira, Neymar marcou 52 gols, três a menos que Romário. Somente neste ano o craque do Paris Saint-Germain balançou as redes 27 vezes e deu 18 assistências representando o seu país. O aproveitamento do atacante também é surpreendente. Ao todos ele somou 56 vitórias, 15 empates e oito derrotas.



Além de Romário, quarto colocado com 55 gols, o atacante revelado pelo Santos terá de superar os 66 gols de Zico, os 67 de Ronaldo, e os 95 tentos de Pelé, o maior goleador da história do time canarinho.

Embora o duelo contra a Bolívia, fora de casa, seja marcado pelo receio dos efeitos da altitude, se depender do retrospecto de Neymar contra o adversário andino, a equipe comandada pelo técnico Tite tem tudo para somar mais uma vitória. O craque brasileiro enfrentou os bolivianos três vezes, vencendo em todas as ocasiões, marcando três gols e dando outras duas assistências.

Brasil e Bolívia se enfrentam nesta quinta-feira, ás 17h (de Brasília), no estádio Hernando Siles, a 3600m do nível do mar, em La Paz. Depois, no próximo dia 10, a Seleção volta a atuar em casa, desta vez contra o Chile, no Palestra Itália, às 20h30, em partida que encerra a participação canarinho nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

