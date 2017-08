Neymar está entre os 100 melhores da história em lista elaborada por revista

A tradicional revista "FourFourTwo" elaborou uma lista com os 100 melhores jogadores da história do futebol. Até o momento, foram divulgados os nomes dos craques que estão entre as posições 51 e 100. Um dos jogadores mais badalados do mercado de transferências da Europa, Neymar aparece na posição 97. Djalma Santos, Roberto Carlos, Cafu e Jairzinho são os outros brasileiros que também foram citados.



Ao analisar o atacante brasileiro do Barcelona, a publicação cita que ele é o sucessor de Cristiano Ronaldo e Messi. Além de deixa claro que é "inacreditável" imaginar tudo o que já conquistou por Barcelona, Santos e seleção brasileira. A revista faz um alerta para a vida pessoal e a gestão de carreira "agressiva" do atleta, alertando para que seu jogo não seja prejudicado. E afirma que ao lado de Gabriel Jesus e Philippe Coutinho pode dar muitas alegrias para a Seleção.



Neymar é considerado o sucessor de Cristiano Ronaldo e Messi (Foto: Reprodução/FourFourTwo)

Outros craques brasileiros estão em posições mais destacadas do que Neymar na lista da "FourFourTwo". Djalma Santos ocupa o 95º lugar. A publicação aponta a grande habilidade do lateral-direito e suas atuações memoráveis ao lado de Nilton Santos na Seleção. Outro lateral brasileiro de destaque da lista é Roberto Carlos. Ocupando a posição de número 90, é citado pelo grande vigor físico e carreira brilhante no futebol europeu, principalmente pelas 11 temporadas no Real Madrid.

Capitão do penta, Cafu também tem seu destaque na lista dos 100 melhores do mundo da "FourFourTwo". Ele ocupa o posto 75 na eleição, que deixa claro que o brasileiro é o único jogador da história que disputou três finais de Copa do Mundo. Foi campeão em 1994 e 2002. Sua forma física é considerada incrível pela publicação.



Na lista divulgada até agora, o melhor brasileiro colocado é Jairzinho. A publicação lembra que ele fez parte de uma equipe histórica, a seleção brasileira da Copa do Mundo de 70. Apesar de nomes como Pelé e Tostão, Jairzinho foi um dos responsáveis pelo título no México. É também o único jogador que conquistou um Mundial fazendo gols em todos os jogos do torneio.



Globo Esporte