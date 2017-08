Neymar é apresentado pelo PSG em um Parc des Princes lotado

Neymar foi oficialmente apresentado à torcida do Paris Saint-Germain na manhã deste sábado. Diante de um Parc des Princes lotado por uma torcida empolgada e barulhenta, em um lindo dia de sol em Paris, o craque brasileiro entrou no gramado às 11h08m, vestindo o uniforme do PSG, com a camisa de número 10.



O brasileiro subiu em um palco montado no gramado, ao lado do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, que se dirigiu primeiro aos torcedores.

Neymar e a torcida do Paris Saint-Germain. (Foto: Francois Mori / AP)



— É uma grande estrela, um grande jogador. Neymar está aqui conosco. Agora vamos trabalhar para ganhar nosso troféu — disse o presidente.

Depois foi a vez de Neymar, que iniciou agradecendo, em francês, aos torcedores.

— Merci. Estou muito feliz, é um sonho que estou vivendo. Espero contar com todos vocês. Vim aqui para fazer história — disse Neymar, que depois voltou a arriscar, em francês, a frase "Paris, c'est magic" ("Paris é mágica").

O craque brasileiro ainda fez as tradicionais embaixadinhas e deu uma volta ao redor do gramado, acenando para as arquibancadas e chutando bolas para a torcida. Um bandeirão com a inscrição "Bem-vindo Neymar Jr", em português, podia ser visto. Neymar ainda tirou sua camisa e arremessou aos torcedores, que cantaram o seu nome em uma versão de 'Aquarela do Brasil'.

— Incrível como fizeram a música. Me arrepiei a todo momento. Já fico imaginando conquistas, vitórias. É o maior de todos os desafios na minha carreira, mas sou movido a isso. Quero fazer esse clube maior do que ele já é e fazer a torcida feliz — disse Neymar ao SporTV.

O craque brasileiro ainda fez as tradicionais embaixadinhas e deu uma volta ao redor do gramado, acenando para as arquibancadas e chutando bolas para a torcida. Um bandeirão com a inscrição "Bem-vindo Neymar Jr", em português, podia ser visto. Neymar ainda tirou sua camisa e arremessou aos torcedores.

— Eu não tinha ideia do que seria. É um dia mágico, maravilhoso, melhor do que eu esperava. Agradeço o carinho da torcida — disse o atacante à TV do PSG.

O PSG estreia neste sábado no Campeonato Francês, às 12h15m (de Brasília), enfrentando o Amiens. Como sua documentação não ficou pronta a tempo, Neymar não poderá estrear neste sábado.

Extra