Neymar deseja Feliz Natal ao lado da família

Em Santos, Neymar, que está de folga do Paris Saint-Germain até o dia 2 de janeiro, aproveitou a noite de Natal com a família. E, como de costume, dividiu o momento com seus milhões de seguidores nas redes sociais. O craque escreveu apenas família e desejou Feliz Natal, ganhando milhares de curtidas e comentários nas fotos com o pai Neymar, a mãe Nadine e a irmã Rafaella. Os seguidores sentiram falta da presença do filho dele, David Lucca.

Neymar desejou Feliz Natal aos seguidores (Foto: Reprodução do Instagram)



Ao lado pai, Neymar (Foto: Reprodução do Instagram)

Com a mãe, Dona Nadine (Foto: Reprodução do Instagram)

E a irmã Rafaella (Foto: Reprodução do Instagram)

Após passagem pelo Catar, na última semana, para uma intertemporada com o PSG, Neymar desembarcou sábado no Brasil e, no mesmo dia, participou do jogo festivo do atacante Nenê, do Vasco, em Jundiaí (SP). À noite, o camisa 10 da Seleção foi à festa de aniversário do amigo surfista Gabriel Medina. No domingo, ele retocou e fez novas tatuagens (incluindo um coração no dedo mindinho direito). As imagens foram divulgadas pelo craque e pelos tatuadores Thieres Paim e Adão Rosa nas redes sociais.

Globo Esporte