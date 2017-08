Neymar carrega multidão em evento nos EUA, mas não fala sobre futuro

O atacante Neymar levou uma multidão em um evento de lançamento da sua nova chuteira em Miami, local da pré-temporada do Barcelona. De acordo com a imprensa espanhola, o brasileiro não deu qualquer pista sobre seu futuro, tampouco falou sobre a possibilidade de trocar o Barça pelo PSG nesta janela de transferências do mercado europeu.



Neymar participa de evento de patrocinadora em Miami (Foto: Reprodução)



Durante o evento, Neymar atendeu vários fãs que pediram autógrafos e fotos. Por conta da quantidade de pessoas que buscavam a aproximação do craque, os seguranças tiveram muito trabalho. O brasileiro apenas se limitou a responder perguntas relacionadas ao lançamento da sua nova chuteira.



Nesta sexta-feira, além da negociação envolvendo Neymar e o PSG, o craque também ganhou destaque por conta de um desentendimento com o lateral-direito Nelson Semedo no treino desta quinta-feira. Bastante irritado, o brasileiro precisou ser contido por Mascherano e Busquets. Na sequência, jogou o colete no chão, chutou duas bolas e, observado pelo técnico Ernesto Valverde, abandonou a atividade muito irritado.



Globo Esporte