Neymar briga com companheiro de time e deixa treino do Barcelona

O atacante brasileiro Neymar se envolveu em uma briga no treino do Barcelona nesta sexta-feira. O jogador, cotado para deixar a equipe rumo o Paris Saint-Germain, não teria gostado de uma entrada do lateral português Nélson Semedo e partiu para cima do companheiro de equipe, recém-contratado do Benfica.





O desentendimento entre os jogadores foi filmado e divulgado no Youtube. Foto: Divulgação

O treino do Barcelona, que faz pré-temporada em Miami, nos Estados Unidos, teve de ser interrompido após a briga. O Barcelona enfrenta o Real Madrid neste sábado, às 21h05 (de Brasília).

