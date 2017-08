Naylson reforça Parnahyba na pré-Copa do Nordeste; Lancuna assume comando

O goleiro Naylson agora é do Parnahyba. Na noite de ontem (27), o jogador confirmou o acerto com o clube piauiense para disputar a pré-Copa do Nordeste. O goleiro se apresenta ao Tubarão na segunda-feira (31), mesmo dia em que o técnico Nivaldo Lancuna inicia os trabalhos para a competição que garante vaga no Nordestão.

“A expectativa é boa. Vou voltar para o estado onde me dei bem e fiz história. E espero fazer história também no Parnahyba”, disse o goleiro ao Jornal O DIA. Naylson foi um dos principais personagens da campanha do River em 2015. Naquele ano, o tricolor piauiense foi campeão piauiense, vice-campeão da Série D e, de quebra, garantiu o acesso para Série C do Campeonato Brasileiro.

com passagens por river e Flamengo, goleiro espera fazer história também vestindo a camisa do azulino (Foto: O Dia)

Além de Naylson, a diretoria do Tubarão acertou também a contratação do técnico Nivaldo Lancuna. O treinador velho conhecido do futebol piauiense. Eles comandou, nos últimos anos, Flamengo do Piauí, Picos e Altos.

“É um treinador que conhece nossos jogadores e a realidade do Parnahyba. Tem uma boa noção da competição e também do adversário, ou seja, se encaixa bem no que pretendemos fazer e desde ontem já está participando das contratações e formação desse elenco”, afrmou Batista Filho.

Quanto ao elenco, alguns atletas voltam a vestir a camisa do clube azulino. Alex, Fabinho, Pio, Tininho e Denis foram confirmados ontem e se juntam a Tiago Granja, Ramon e Jeferson Maranhense, anunciados no começo da semana. A intenção é fechar um elenco com até 22 jogadores.

Para isso, o time segue em busca de nomes. “Outros nomes que trabalharam no estado estão sendo procurados porque conhecemos o futebol deles e a margem de erro cai dessa forma”, comentou Batista Filho.

O Parnahyba encara a equipe do CSA,em dois jogos. O primeiro acontece no dia 16 de agosto e o jogo de volta no dia 23. A preliminar da Copa do Nordeste da vaga a quatro equipes que se juntam as outras 16 equipes já classifcadas

Aline RodriguesPâmella Maranhão