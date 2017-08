Nasce o filho de atacante Thiaguinho, atleta da Chape morto em tragédia

O filho do atacante Thiaguinho, morto na tragédia com o avião da Chapecoense, nasceu na última quarta-feira, no Rio de Janeiro. Graziele de Aquino Alves, viúva do atacante, anunciou o nascimento com uma publicação emocionante em suas redes sociais. O recém nascido leva o mesmo nome do pai, em homenagem.

Thiaguinho descobriu a gravidez da esposa uma semana antes do acidente, através dos colegas de clube. Na época da tragédia, a família do atleta divulgou o vídeo do momento que o atacante fica sabendo da notícia.

Confira a íntegra do texto publicado por Graziele:

"Me sinto tão amada isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor como a brisa da manhã assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor uma ponte sobre um rio de dor na minha vida um sonho lindo se realizou um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor arrancando do meu peito uma dor e no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade do bem trazendo chuva ao meu deserto me fazendo alguém..."🎶Meu filho,e então você chegou,como é bom sentir seu rostinho,sentir um pedacinho do seu papai junto comigo,que emoção meu filho, Mamãe te ama mas que tudo,e tenho certeza que o seu pai esteve,com a gente no momento da sua chegada,e estará conosco por todos os dias da nossa vida!!!Obrigado Senhor por este presente lindo, Obrigado por cuidar de cada detalhe com tanto carinho,tu és maravilhoso meu Deus!!!"

Globo Esporte