'Não vou deixar que decidam meu futuro', afirma o jogador Diego Costa

O atacante Diego Costa negou que já tenha definido seu futuro, como foi divulgado pela Federação Sergipana de Futebol (FSF) na última quarta-feira. Em entrevista nesta sexta, o jogador falou abertamente sobre seu momento no Chelsea: disse que o Atlético de Madrid é uma das opções, mas que aceitaria defender outra equipe; que não retornará aos Blues para treinar com o time B, como foi pedido pela diretoria; e que recusou uma proposta chinesa pois seu objetivo é disputar a Copa do Mundo pela Espanha.



Diego em reunião na sede da Federação Sergipana de Futebol: entidade divulgou declaração do atacante sobre o Atlético de Madrid. Foto: Givaldo Batista.



Na última quarta, após visita à sede da FSF em Aracaju, o assessoria de comunicação da entidade divulgou uma declaração que Diego teria dado durante a conversa com o presidente Milton Dantas: "Meu destino já está definido. Devo retornar ao Atlético de Madrid na próxima temporada". De acordo com o brasileiro naturalizado espanhol, a frase não foi essa:

"Isso foi um mal entendido. Eu não tenho nada acertado com o Atlético. É simplesmente um desejo que eu tenho se as coisas (com o Chelsea) não aconteceram. Eu estava na federação com o presidente e pessoas de fora. E ele perguntou qual era a minha situação, o que estava aconteceu e o por quê desse impasse todo com o Chelsea e com o treinador Antonio Conte. A gente estava resolvendo da melhor maneira possível. Eu tenho contrato com o Chelsea e eu tenho um carinho especial pelo clube e pelos torcedores, que sempre me trataram muito bem. Então, não poderia ser egoísta nesse ponto de fazer esse mal. Acho que foi falta de respeito. Não estou deixando de ser profissional. Acho que o respeito tem de prevalecer acima de tudo. Sempre tive o carinho dos meus companheiros, sempre nos demos super bem. Não teve motivo para eu treinar com o time reserva. Foi isso que eu deixei claro para eles", disse o jogador à ESPN.

No fim de semana, o jornal inglês "Daily Mail" publicou uma entrevista com Diego feita em sua casa na cidade de Lagarto, em Sergipe, reclamando da situação no Chelsea. Segundo a imprensa britânica, o clube revelou após a publicação da reportagem que havia pedido ao jogador para se reapresentar em Londres. A versão é negada pelo atacante:

"As pessoas que me ligaram falaram apenas de uma semana a mais (de férias), uma semana a mais para não ter contato com o treinador. A última vez que mandaram ir foi para treinar com o time B, que é o time reserva. Na Inglaterra isso é permitido. Pode ser que estou sendo egoísta ou não, mas eu não mereço esse tratamento. O jeito então era ficar com a minha família, que são pessoas que tem respeito e o carinho. Eu me sinto dessa maneira, sendo desrespeitado", disse.

Diego afirmou que sua prioridade é a volta ao Atlético de Madrid, mas não descarta outros clubes:

"Quando ficamos sabendo que o treinador (Conte), não me queria mais. Meu empresário foi saber se havia interesse no meu retorno ao Atlético. E lógico que, pelo carinho e pelo respeito que adquiri, eles manifestaram o interesse. Mas não pagariam uma fortuna. O Atlético é um time que está crescendo a cada ano, é um time grande, mas não vai pagar uma quantidade fora do normal. (...) Estou assim falando do Atlético, mas pode ser que daqui dez dias mude e eu vá para outro clube. O Atlético não chegou a fazer um esforço para me ter. Posso mudar e ir para um clube que aposte em mim", completou.

Durante a última temporada, a imprensa inglesa divulgou que o atacante havia recebido uma proposta da China e que isso poderia ser um dos motivos do desentendimento com Antonio Conte. Mas Diego garante que jamais cogitou aceitar a oferta.

Globo Esporte