O ano de 2017 ficará marcado na história do tênis como o do ressurgimento de Rafael Nadal e Roger Federer. Depois de algumas temporadas ofuscados por Andy Murray e Novak Djokovic, a dupla "gabaritou" os Grand Slam da temporada. Nadal levou Roland Garros e US Open, enquanto Federer foi campeão em Wimbledon e Us Open. Após fechar 2017 na liderança do ranking, Nadal, de 31 anos, diz que não aguentará jogar até os 36, idade de Federer:

- Neste momento, não me imagino jogando com a idade de Federer. Cada um de nós tem seus caminhos, e esses caminhos são diferentes. Tenho 31 anos e os 37 anos que ele vai fazer ano que vem estão bem longe para mim. Penso no meu dia a dia e creio que nem ele pensava em jogar tanto tempo assim quanto tinha minha idade - disse, em entrevista ao jornal Marca.

O espanhol, porém, disse ainda estar longe de um aposentadoria:



- Minha vontade é a mesma, de seguir competitivo e a cada ano e aproveitando o tênis. Tenho a sorte de fazer algo que me deixa feliz, mas se algum dia eu deixar de ser feliz quando me esforçar para fazer algo no esporte, então resolverei fazer outra coisa - disse.

A temporada de 2018 começa em janeiro com alguns torneios na Oceania, o principal deles o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, a partir do dia 15.

Globo Esporte