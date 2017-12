Nadadores irão usar última etapa do Piauiense como teste para Brasileiro

Para muitos o ano de 2017 já se encerrou, mas esse não é o caso dos atletas da natação piauiense que terão no mês de dezembro uma verdadeira maratona de competições. Neste fim de semana acontece o Campeonato Piauiense de Natação, no clube Circulo Militar, que define os campeões da temporada e também melhores índices do ano. Depois disso, os nadadores disputam Brasileiro Junior, no Rio de Janeiro, e nos dias 15 e 16 de dezembro participam do Norte-Nordeste, em Maceió.

Por conta da quantidade de competições o treinador da AABB, Emanoel Menezes, afirma que o Campeonato Piauiense vai servir como uma espécie de treinamento de luxo. “Vai ser a última competição do calendário estadual aonde a gente espera bons resultados, pois cada menino vai tentar dar o melhor de si em busca do troféu de melhor índice técnico e atleta mais eficiente da competição”, disse Emanoel.

Os campeonatos brasileiros de categoria são uma das competições alvo da temporada e para os atletas João Marcos, Caio Silvestre, Carlos Eduardo, Pedro Teles e Vinicius Gabriel a principal competição de 2017 ainda vai acontecer, no caso, o Campeonato Brasileiro Junior. “Estou treinando firme e espero ter bons resultados tanto no Piauiense quanto no Brasileiro. Tive uma mudança esse ano e acredito que mudar é sempre bom”, conta Vinicius Gabriel.

“Quando a gente fala em títulos nacionais sabemos que é tudo bem complicado. Já somos campeões piauienses, campeões Norte-Nordeste, mas quando chega ao nacional já é mais acirrado e o nível sobe muito, a primeira intenção é está na final, ficar entre os oito e a partir daí a gente vê, pois estar lá já é uma grande conquista, pois muitos desejam, mas nem todos conseguem o índice exigido”, explicou Caio Silvestre.

Nas provas individuais o Piauí terá Caio Silvestre nadando os 50m, 100m e 200m peitos e Vinicius Gabriel nós 50m livres. O revezamento será formado por Caio Silvestre, João Marcos, Carlos Eduardo e Pedro Teles, que vão nadar o 4x100m livre e 4x100 medley. O Campeonato Piauiense acontece neste fim de semana no Circulo Militar e o Brasileiro Junior nos dias 6 à 9, no Rio de Janeiro.

Luiz Carlos de OliveiraPâmella Maranhão