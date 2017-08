Na estreia de Lukaku, Manchester United goleia o LA Galaxy em amistoso

Em seu primeiro amistoso de pré-temporada, o Manchester United promoveu a estreia do principal reforço na atual janela de transferências. O atacante Romelu Lukaku jogou durante 45 minutos, mas passou em branco na goleada por 5 a 2 sobre o Los Angeles Galaxy, em jogo disputado em Carson, na Califórnia. Os gols foram marcados por Rashford (2), Fellaini, Mkhitaryan e Martial, com Giovanni dos Santos descontando para os norte-americanos.

José Mourinho lançou duas equipes diferentes na partida. No intervalo, mudou os 11 jogadores para fazer observações. Na segunda equipe, além de Lukaku, nomes como Pogba e Mkhitaryan. Apesar de não ter balançado a rede em seu primeiro jogo pelo Manchester United, o atacante belga ganhou elogios do treinador.

Romelu Lukaku é o principal reforço do Manchester United (Foto: Divulgação)



- Ele não fez gols, mas ele jogou melhor do alguns que marcaram na partida - disse o treinador.

Diante da boa atuação de Rashford, que atuou na primeira parte do jogo, Mourinho reservou muitos elogios ao jovem de 19 anos. E, segundo o treinador, o garoto tem evoluído bastante fisicamente e teria ganho três centímetros de altura em um ano.

- É uma evolução natural para um garoto. Você muda seu corpo quando é jovem. Ele está três centímetros mais alto de quando eu cheguei, há 13 meses atrás. Ele está com mais músculos, mas sem nenhum trabalho específico porque sua velocidade é a mais importante de suas qualidades. Ele esteve num time diferente de Lukaku (no jogo), mas nós podemos tentar jogar com os dois juntos, é algo que penso em trabalhar. Na última temporada ele não marcou muitos gols, perdeu muitas chances, mas não é um drama. Faz parte da evolução. Nós sabemos que ele vai fazer mais gols do que na última temporada - disse o treinador.

