Multa de Neymar pagaria nove estádios da Copa de 2014

Para tirar Neymar do Barcelona, o Paris Saint-Germain precisará desembolsar € 222 milhões (R$ 820 milhões) para pagar a multa rescisória do craque e, desta forma, mudar de vez os parâmetros do mercado do futebol mundial. O valor fará com que o brasileiro se torne, com sobras, o jogador mais caro da história - superando Pogba, comprado pelo Manchester United por € 105 milhões, há um ano. E tais cifras dariam para fazer grandes compras.

O GloboEsporte.com elaborou uma lista comparando o valor da transferência de Neymar com outros itens, mostrando o quão representativa é a quantia que fará o astro trocar Barcelona por Paris. As informações de valor de mercado foram retiradas do site 'Transfermarkt", especializado em transferências. Veja abaixo:



€ 222 milhões (R$ 820 milhões) dariam para...

Comprar 18 dos 20 elencos do Campeonato Francês

Quase todos os times da Ligue 1 têm valor de mercado inferior à multa rescisória de Neymar no Barcelona, com a exceção do próprio PSG e do Monaco. O Lyon, terceiro colocado no ranking de elencos mais valorosos do Francês, tem valor de mercado avaliado em € 137,6 milhões (R$ 510 milhões) - apenas 62% do que os parisienses desembolsaram para ter Neymar.

Os elencos do Campeonato Francês:



1º) Paris Saint-Germain - € 484,6 milhões

2º) Monaco - € 251,8 milhões

3º) Lyon - € 137,6 milhões

4º) Olympique de Marselha - € 134,9 milhões

5º) Nice - € 109,2 milhões

6º) Bordeaux - € 67,5 milhões

7º) St. Étienne - € 64,5 milhões

8º) Toulouse - € 57,7 milhões

9º) Lille - € 56,9 milhões

10º) Montpellier - € 47 milhões

11º) Nantes - € 45,4 milhões

12º) Rennes - € 44,8 milhões

13º) Angers - € 38,6 milhões

14º) Guingamp - € 37 milhões

15º) Caen - € 33,7 milhões

16º) Dijon - € 31 milhões

17º) Metz - € 30,9 milhões

18º) Troyes - € 21,4 milhões

19º) Strasbourg - € 16,8 milhões

20º) Amiens - € 14,4 milhões

Deixar o "Neymar FC" em 23º no ranking de times mais valiosos do mundo

Com o valor de sua multa Neymar poderia, sozinho, estar à frente da grande maioria dos times do mundo nesta lista. Só superariam o brasileiro 22 equipes: sendo quatro da Espanha, nove da Inglaterra, duas da Alemanha, cinco da Itália, além dos dois franceses. O "Neymar FC" ficaria à frente de equipes como Lazio, Porto, Benfica, Schalke 04, Valencia, Zenit, Newcastle...

Times mais valiosos do mundo:



1º) Barcelona - € 781,5 milhões

2º) Real Madrid - € 714,8 milhões

3º) Manchester City - € 640 milhões

4º) Chelsea - € 605 milhões

5º) Bayern de Munique - € 603,4 milhões

6º) Arsenal - € 575 milhões

7º) Manchester United - € 558,8 milhões

8º) Atlético de Madrid - € 520 milhões

9º) Juventus - € 515,2 milhões

10º) PSG - € 484,6 milhões

11º) Tottenham - € 463 milhões

12º) Liverpool - € 457,5 milhões

13º) Borussia Dortmund - € 406,5 milhões

14º) Napoli - € 372,5 milhões

15º) Milan - € 351,3 milhões

16º) Inter de Milão - € 329,2 milhões

17º) Roma - € 323,8 milhões

18º) Everton - € 295,2 milhões

19º) Monaco - € 251,8 milhões

20º) Southampton - € 239 milhões

21º) West Ham - € 236,9 milhões

22º) Sevilla - € 223 milhões

Pagar os quatro reforços mais caros da história do PSG (antes de Neymar)

O PSG vem chamando a atenção pelas cifras investidas em contratações desde 2011, quando o xeque Nasser Al-Khelaifi chegou ao clube. Mas o valor pago por Neymar é tão assombroso que daria para pagar os quatro reforços mais caros da história do clube antes de sua chegada: Cavani, Di María, David Luiz e Thiago Silva. Ainda sobraria um troco de € 3 milhões.

Reforços mais caros do PSG:



1º) Cavani - € 64,5 milhões

2º) Di María - € 63 milhões

3º) David Luiz - € 49,5 milhões

4º) Thiago Silva - € 42 milhões

Pagar a obra de pelo menos um estádio da Copa do Mundo de 2014

Os cerca de R$ 820 milhões que Neymar custou aos cofres do PSG seriam suficientes para arcar a obra de pelo menos uma arena para a Copa do Mundo do Brasil. Nove dos 12 estádios do Mundial custaram menos que a transferência do brasileiro, com a exceção de Maracanã, Arena Corinthinas e Mané Garrincha.

Os preços dos estádios da Copa do Mundo de 2014:



1º) Mané Garrincha (DF) - R$ 1,4 bilhão

2º) Arena Corinthians (SP) - R$ 1,15 bilhão

3º) Maracanã (RJ) - R$ 1,05 bilhão

4º) Mineirão (MG) - R$ 695 milhões

5º) Fonte Nova (BA) - R$ 689,4 milhões

6º) Arena da Amazônia (AM) - R$ 669,5 milhões

7º) Arena Pantanal (MT) - R$ 646,5 milhões

8º) Arena Pernambuco (PE) - R$ 532,6 milhões

9º) Castelão (CE) - R$ 518,6 milhões

10º) Arena das Dunas (RN) - R$ 400 milhões

11º) Beira-Rio (RS) - R$ 330 milhões

12º) Arena da Baixada - R$ 326,7 milhões

Comprar 1470 carrões iguais ao do astro

O valor da multa rescisória do brasileiro também conseguiria pagar mais de 1400 carrões iguais ao que o astro dirigia em sua despedida do Barcelona nesta quarta-feira, quando foi ao CT dar adeus aos companheiros. O Audi RS 7 Sportback - dado de presente pela montadora no fim do ano passado - é avaliado em € 151 mil. Com € 222 milhões, seria possível ter 1470 máquinas do mesmo modelo, que tem motor de 605 cavalos e vai de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos.

Globo Esporte