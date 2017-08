Morre o filho do técnico Abel Braga; duelo entre Fluminense e Ponte é adiado

João Pedro Braga, filho de Abel, técnico do Fluminense, morreu na manhã deste sábado (29).



O rapaz de 18 anos caiu da janela do apartamento da família, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Ainda não há maiores detalhes sobre o acidente.

O treinador comandava uma atividade no CT do clube quando foi informado da tragédia. A delegação nem seguiu para Campinas, local da partida contra a Ponte, domingo (30), às 16h. O jogo foi remarcado para o dia 9 de agosto. O Fluminense fez a solicitação oficial para a CBF, que acatou o pedido.

Em nota oficial, "o Fluminense Football Club, seu presidente, vice-presidentes, diretores e funcionários prestam suas condolências e manifestam sua solidariedade ao técnico Abel Braga e sua família neste momento de tristeza pela morte de seu filho João Pedro".

O clube das Laranjeiras decretou luto por três dias.

O técnico Abel Braga e seu filho mais novo, que morreu neste sábado (Foto: Arquivo pessoal)

FolhapressLeo Burlá e Pedro Ivo Almeida