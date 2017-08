Minipalco para um superstar: Guingamp recebe estreia de Neymar pelo PSG

A pequena cidade de Guingamp, na França, nunca viveu dias tão agitados. A explicação se resume a um nome: Neymar. Regularizado e pronto para jogar, o craque brasileiro fará a esperada estreia pelo Paris Saint-Germain neste domingo, justamente contra o Guingamp, time local, no Roudourou. O detalhe é que a cidade tem somente 7 mil habitantes, e o estádio tem capacidade para apenas 18 mil torcedores.

De fato é um palco acanhado para a estreia de um jogador do porte de Neymar, que ao se transferir do Barcelona para o PSG se tornou disparado o mais caro da história do futebol - 222 milhões de euros (cerca de R$ 820 milhões). O atacante arriscou ao fazer essa troca, e um dos pontos negativos é jogar em uma liga nacional mais fraca, que é o caso da francesa em relação à espanhola.

A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Francês, começa às 16h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo do SporTV, com pré-jogo a partir de 15h - o GloboEsporte.com acompanha tudo em Tempo Real. A reportagem sentiu na pele as dificuldades de logística antes mesmo de chegar ao local.

A começar pelo fato de não haver aeroporto em Guingamp. Ou seja, para chegar à cidade, somente indo de carro ou de trem. O problema é que, com a alta procura, vários trens lotaram rapidamente e não sobraram carros para serem alugados nas cidades próximas, como Rennes, onde há aeroporto. Muita gente ficará sem ir por conta disso.

Hotel é outra coisa que não existe em Guingamp. Para um jornalista de fora pernoitar de domingo para segunda-feira, o jeito é alugar quarto em um hotel nas cidades próximas, como Lannion, que fica a 29km de distância. O PSG está hospedado em St-Brieuc, a 36km.

O Guingamp, como clube, torceu muito para que a estreia de Neymar pelo PSG fosse neste domingo, mas já está enfrentando problemas por conta da alta demanda. Antes mesmo de o craque ser confirmado na partida, já eram mais de 200 pedidos de credenciamento, sendo que a tribuna de imprensa comporta apenas 80 profissionais. Ao todo, serão 49 canais de televisão transmitindo o jogo para 182 países.



Neymar estreia pelo PSG neste domingo (Foto: AFP)



Logística à parte, a expectativa total é de que Neymar começe o duelo como titular, possivelmente formando o trio de ataque ao lado de Di María e Cavani. O craque vem treinando muito bem e está louco para entrar logo em campo.

O técnico Unai Emery, portanto, deve escalar o time com Areola, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Kurzawa; Thiago Motta, Rabiot e Verratti; Di María, Cavani e Neymar.

Na semana que vem, também no domingo, Neymar terá a oportunidade de atuar pela primeira vez diante da torcida do PSG no Parc des Princes, em Paris. O adversário será o Toulouse, e o PSG espera casa cheia.

