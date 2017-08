Messi se despede de Neymar com retrospectiva em rede social

Uma das maiores duplas do futebol mundial se despedem nesta quarta-feira de manhã. Neymar não participou do treino do Barcelona para decidir seu futuro, que deve ter destino certo no Paris Saint-Germain. Diante da partida, companheiro de ataque no clube catalão, Lionel Messi deixou seu “até logo” ao craque, nas redes sociais.

O argentino publicou um vídeo com várias fotos dos dois artilheiros da equipe juntos e deixou um recado de despedida. “Foi um prazer enorme ter compartilhado todos estes anos contigo, amigo Neymar. Te desejo muita sorte nesta nova etapa de sua vida. Nos vemos. Te amo muito”, disse o camisa 10 do Barça ao colega.

Desde que chegou e conquistou sua titularidade no Barcelona, Neymar e Messi formavam o famoso trio de ataque MSN, junto com o uruguaio Suárez. Juntos, os dois ganharam uma variedade de títulos e construíram uma amizade, publicamente declarada, além das quatro linhas.

Neymar foi liberado pelo Barcelona para decidir seu futuro nesta manhã. Fato confirmado através de comunicado oficial do clube.

Globo Esporte