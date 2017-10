Mesmo garantido na Libertadores, Cruzeiro ainda tem metas no Brasileiro

Campeão da Copa do Brasil, portanto com presença garantida na Copa Libertadores de 2018, o Cruzeiro vive uma situação tranquila no Campeonato Brasileiro. Distante 11 pontos do líder Corinthians e praticamente sem risco de queda, que é de apenas 0,0002% de acordo com o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o time mineiro poderia usar as rodadas finais da competição para testar jogadores e já iniciar a preparação do time para 2018.

No entanto o momento é de confiança e o elenco ainda quer mais dentro do Brasileirão. O título nacional é algo que não está em pauta na Toca da Raposa, pela distância que o Corinthians abriu e por restarem somente 11 rodadas para a equipe celeste. Porém, mesmo com a Libertadores garantida, o Cruzeiro quer mais neste Brasileiro.

Uma das metas é terminar a competição entre os quatro primeiros colocados. Algo que o time alcançou nesse sábado, ao bater a Ponte Preta por 2 a 1, no Mineirão, com gols de Thiago Neves e Manoel. Com 44 pontos alcançados, o Cruzeiro superou o Palmeiras, mas com um jogo a mais.

"Tem que ser degrau a degrau. Esse jogo era importantíssimo para pontuar e subir na tabela. Agora temos confrontos contra equipe na parte de cima da tabela", comentou Sidnei Lobo, auxiliar técnico que comandou o time contra a Ponte Preta, já que Mano Menezes está liberado para fazer um tratamento médico. E assim vai ser contra o Grêmio, nesta quarta-feira (11), às 21h45, em Porto Alegre.

Como Mano tem retorno previsto ao trabalho somente na quinta, Sidnei seguirá no comando do Cruzeiro. Já que a meta do momento é se manter entre os quatro primeiros colocados, pontuar contra o Grêmio é algo importante para o time.

"Vamos estudar muito bem o Grêmio, apesar de ter jogado várias vezes contra eles. Mas agora é uma outra partida. Nosso objetivo é conseguir o máximo a cada jogo. Aí lá na frente a gente vai saber o que vai acontecer", disse Sidnei Lobo, que não vê o ano do Cruzeiro completo apenas do título na Copa do Brasil.

"Fomos coroados com esse título, que foi importante para todos nós do Cruzeiro, a diretoria, jogadores, comissão técnica e funcionários. Alegrou muito o torcedor, que teve uma temporada de alegria. Mas o trabalho não para por aí, temos de pontuar sempre", completou Sidnei.

Folhapress