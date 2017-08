Mesmo com investimento pesado da Williams, Massa diz que resultados vão demorar

A Williams investiu pesado na contratação de profissionais experientes na área técnica, trazendo, no início deste ano, o aerodinamicista Dirk de Beer, da Ferrari, e o diretor técnico Paddy Lowe, um dos arquitetos do sucesso da Mercedes nos últimos anos. Os resultados, contudo, não vieram por enquanto: a equipe é a quinta colocada no Mundial de Construtores, mesma posição em que terminou ano passado, mas com menos da metade dos pontos (101 contra 41) da quarta colocada, a Force India.

Mesmo com investimento pesado, Williams não tem conseguido bons resultados esta ano (Foto: Divulgação)

Para Felipe Massa, ainda é cedo para avaliar a influência dos dois contratados, uma vez que eles já chegaram quando o projeto deste ano estava pronto.

"Tem muita coisa para mudar. Os dois que entraram já chegaram com o carro pronto. Então tem muita coisa para acontecer. Não é algo que acontece tão rápido, de uma hora para a outra", explicou ao UOL Esporte.

Além disso, Massa não acredita que conquistou todos os pontos que deveria. E citou os pneus furados da Rússia e da Espanha, além da quebra de amortecedor do Azerbaijão, quando era terceiro colocado. O piloto ainda foi tirado do GP do Canadá logo na primeira volta por Carlos Sainz.

"Sem dúvida, tivemos corridas difíceis neste ano. Mas também houve acontecimentos que me tiraram muitos pontos e não teve nada a ver com o desempenho da equipe: duas vezes em que tive furos em pneus e uma em que foi uma quebra. Esses três resultados me tiraram muitos pontos", lembrou.

"Eu poderia estar em sétimo agora com todo mundo falando muito bem do meu trabalho. Mas infelizmente não aconteceu. Não por culpa minha ou pelo time. Lógico que teve a quebra mas, de qualquer jeito, confio que muitas coisas boas vão acontecer na segunda metade e no futuro da equipe."

Após 11 etapas disputadas, Massa é o 11º colocado no campeonato, com 23 pontos. A sétima colocação citada pelo brasileiro é de Sergio Perez, que soma 56.

FolhapressJulianne Cerasoli