Meio-campista Patrick não renova com o Sport e se despede da torcida

Um dos destaques do Sport na última Série A, o meio-campista Patrick não continuará vestindo a camisa do clube em 2018. Ele usou as redes sociais para se despedir da torcida e agradeceu o apoio que recebeu nos seis meses em que defendeu as cores do Leão da Ilha.

"Quero agradecer ao @sportrecife e todos envolvidos por esses 6 meses de trabalho, tenho a consciência tranquila de que dei meu melhor, dei a vida por essa camisa, tão pouco tempo e já sentia parte de mim. Quero agradecer a torcida que até nos momentos ruins sempre reconheceu meu empenho, sou muito grato a todos com quem trabalhei e ficarei na torcida sempre", disse o jogador.

"Maior do Nordeste, merece todo meu carinho e respeito, torcida foda, torcida apaixonante, quando não tinha mais forças o grito da torcida me fazia ir um pouco mais. Obrigado por esses momentos de aprendizado e evolução. PELO SPORT TUDO!! O mundo do futebol é dinâmico e vou seguir minha carreira em um novo desafio profissional, que Deus possa abençoar nosso ano de 2018 e que o Sport alcance grandes conquistas", acrescentou.

Patrick estava emprestado ao Sport pelo Monte Azul-SP -até o fim deste ano. As reuniões entre os dois clubes e o empresário Marcelo Robalinho, porém, não resultaram em um acordo para a permanência no clube.

"Infelizmente, nós da Think Ball [empresa que cuida da carreira do jogador] não conseguimos atender aos anseios e aos grandes esforços da diretoria do Sport para renovação do contrato de Patrick para temporada 2018", disse Robalinho em seu Twitter.

"A renovação não dependia exclusivamente da vontade de Patrick e de seus representantes, uma vez que o mesmo possui vínculo federativo com outra entidade desportiva. Fica o muito obrigado ao Sport e sua maravilhosa torcida", acrescentou.

Patrick chegou ao Sport em junho deste ano, contratado do Goiás, para a disputa da Série A, e não demorou para se firmar na equipe. Terceiro maior ladrão de bolas do campeonato, o meio-campista disputou 31 jogos na competição, sendo 30 como titular. Fez três gols.

Folhapress