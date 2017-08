Medo e incerteza: atletas andrógenas podem ter direito de competir suspenso

Caster Semenya entra na pista séria, impõe-se diante das adversárias e ostenta um título de campeã olímpica nos 800m. Dutee Chand aparece sempre sorridente, é pequenina e não passa nem perto de ameaçar as favoritas dos 100m. O ponto em comum entre a sul-africana e a asiática é o hiperandrogenismo, condição que faz seus corpos produzirem mais testosterona do que o normal. Ao final de setembro, as duas atletas podem ter que voltar a se submeter aos constrangedores e polêmicos testes de feminilidade e, possivelmente, ser impedidas de competir com outras mulheres.



A testosterona é o principal hormônio sexual masculino e considerado um esteroide anabolizante. Atletas como Semenya e Chand o produzem acima dos índices padrões para mulheres, o que é visto pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF) como uma espécie de doping involuntário. No passado, ambas tiveram que passar por testes para provar sua feminilidade e chegaram a ser impedidas de correr. E indiana, então, levou seu caso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), que suspendeu por dois anos a regra da IAAF que as barrava.



Caster Semenya na disputa dos 1.500m em Londres: ela levaria o bronze. Foto: Getty Images



Neste período, a IAAF e a Agência Mundial Antidoping financiaram um estudo para provar que tais condições interferem diretamente nos resultados dos eventos. A pesquisa, cujos resultados foram publicados em julho no “British Journal of Sports Medicine” analisou os níveis de testosterona em 2127 amostras de sangue de atletas que competiram nos Mundiais de 2011 e 2013 e concluiu que havia diferença significativa em alguns eventos.

A maior margem de vantagem seria no lançamento de martelo, com 4,53%. Em sequência viriam salto com vara (2.94%), 400m com barreiras (2.78%), 400m (2.73) e 800m (1.78%), especialidade de Semenya, que busca seu primeiro título mundial em Londres a partir desta quinta-feira.

Tais conclusões devem ser apresentadas pela IAAF à CAS até o fim de setembro, e só então a Corte avaliará o futuro das atletas andrógenas. Por enquanto, Chand mantém-se confiante. Seus advogados acompanham atentamente cada desdobramento do caso. Caso a IAAF prove sua teste, as atletas podem ter que se submeter a terapias hormonais para serem aceitas nas competições.



A pequenina Chand acompanha os desdobramentos do processo atentamente. Foto: AP



Chand, porém, revela que as duas atletas se conheceram pessoalmente na Olimpíada do Rio de Janeiro. No Engenhão, conversaram brevemente, mas tempo suficiente para a asiática se inspirar em busca de seu direito de competir.

"Conversei rapidamente com Semenya durante a Olimpíada do Rio e ela me disse que foi desta forma que Deus nos fez, então devemos seguir correndo sem nos preocupar sobre o que vai acontecer ou sobre o que as pessoas vão pensar de nós. É assim e devemos aceitar", disse.

Em Londres, Chand disputou apenas as eliminatórias dos 100m feminino. Cravou 12s07 e despediu-se nesta fase com o 38º lugar. Semenya estreou nos 1.500m com uma prova de recuperação espetacular, cruzando em terceiro para faturar o bronze. Nesta quinta-feira ela inicia a disputa dos 800m, prova em que é a atual campeã olímpica. As eliminatórias começam às 15h15 (horário de Brasília) .

Globo Esporte