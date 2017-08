McGregor foi nocauteado por sparring em treino de boxe, diz pugilista

De acordo com o pugilista americano Jessie Vargas, ex-campeão mundial do peso-meio médio pela Organização Mundial de Boxe, Conor McGregor foi nocauteado pelo sparring Brandon Rios enquanto treinava para a luta com Floyd Mayweather. O combate será realizado no dia 26/08.

Vargas revelou a informação quando questionado sobre as chances de vitória de McGregor. Segundo o pugilista, uma vitória do irlandês sobre Mayweather seria uma enorme zebra.

"Conor tem 1%, talvez 0,5% de chance de ganhar. Ele já foi nocauteado pelo sparring. O mundo do boxe é pequeno, é um círculo fechado. Ouvi que eles tentaram Brandon Rios, mas ele o nocauteou, então eles tiveram de afastá-lo", afirmou Vargas, em entrevista à "Villainfy Media".

A declaração de Vargas não é a primeira do tipo. Antigo parceiro de sparring de McGregor, Chris van Heerden já havia afirmado que o irlandês se mostrou vulnerável a contragolpes durante os treinos para a luta com Mayweather.

Canal Combate