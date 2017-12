Maurinho e Simião podem deixar o Avaí

Com o objetivo de administrar melhor o caixa do Avaí e angariar recursos para a próxima temporada, o presidente do Leão, Francisco José Battistotti, revelou que dois jogadores do elenco, que tem contrato até 2018 podem deixar o clube. O atacante Maurinho recebeu uma proposta do Catar, enquanto o volante Simião interessa ao Fortaleza.

Como o vínculo de Maurinho é válido até o fim do Campeonato Catarinense, o mandatário quer uma compensação financeira para liberar o atleta. Em entrevista à rádio Guarujá, de Florianópolis, ele contou que espera uma resposta do Catar.

"Maurinho tem contrato até maio de 2018. Quando trouxe o jogador, fui crucificado, execrado até a última. Nos últimos jogos ele jogou bem e depois questionaram o motivo de não ter feito a renovação. Veio uma proposta de um time do Catar, oferecendo um salário três vezes maior do que ganha aqui. Vou ficar com o jogador revoltado? A proposta que eu fiz foi de 30 mil dólares por mês nesses cinco meses que ele tem de contrato. Retorno financeiro tem que haver", afirmou Battistotti.

O volante Simião tem contrato com o Avaí até a próxima temporada. Segundo o presidente do Avaí, o Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, gostaria de contar com o atleta no ano que vem. A saída aliviaria a folha salarial, uma vez que os vencimentos do jogador são considerados caros para a Segundona.

"Simião tem contrato até 2018, mas o Fortaleza está interessado. Tem essa negociação. Se for, é um salário que fica acima do meu patamar de pagamento, até porque eu tenho que reduzir a folha", reforçou o dirigente

Folhapress