Maradona é convidado para jogar com Lula e Chico Buarque

O ex-jogador Diego Maradona foi convidado para participar, no próximo sábado (23), de uma partida de futebol com Chico Buarque e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O jogo vai inaugurar o campo "Dr. Sócrates Brasileiro", em Guararema, no interior de São Paulo. Além do astro argentino e do músico brasileiro, outras personalidades também deverão marcar presença na partida inaugural do campo.



Maradona exibe camisa da Seleção Brasileira que ganhou de Lula em 2016.Foto: Reprodução/Facebook

O projeto é um trabalho conjunto da Escola Nacional Florestan Fernandes e de um grupo de alunos e professores dos cursos de arquitetura e urbanismo da Universidade de São Paulo (USP).

A obra só saiu do papel por conta de um financiamento coletivo de 602 pessoas. Com isso, foram arrecadados pouco mais de R$ 67 mil. A meta inicial era de R$ 60 mil.

A construção do campo está sendo realizada pelo trabalho voluntário de 25 pessoas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que são provenientes de São Paulo, Minas Gerais e Tocantins.

Terra