Mano completa um ano no Cruzeiro e defende supremacia no Mineirão

Mano Menezes vai completar um ano no comando do Cruzeiro nesta quarta-feira (Foto: Washington Alves/Light Press)Ainda não se sabe qual será o desfecho, mas Mano Menezes vai completar o aniversário de um ano à frente do Cruzeiro, em campo. Em 26 de julho do ano passado, ele foi anunciado para impedir o rebaixamento do time e conseguiu. E será no gramado em que ele tem se dado muito bem. O Mineirão vai receber o segundo encontro entre a Raposa e o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta, às 21h45 (de Brasília). Lá, o treinador cruzeirense vai tentar manter vivo o sonho de "salvar o ano" celeste.

É que o Cruzeiro já perdeu o Campeonato Mineiro e foi eliminado na Copa Sul-Americana, ainda na primeira fase. No Brasileiro, está a 18 pontos do líder Corinthians, distância que é tratada como muito difícil de ser alcançada com a competição chegando quase à metade. Ainda tem a Primeira Liga, competição que vem sendo tratada com pouca importância por quem participa. Resta então a Copa do Brasil.



Mano Menezes ainda busca o primeiro título pelo Cruzeiro (Foto: Geraldo Bubniak/Light Press)



Na competição mata-mata, o time vai muito bem: são seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No Mineirão, em 2017, também. Vem sendo difícil tirar pontos do Cruzeiro em seus domínios. Em casa, são 22 partidas. A Raposa venceu 16 jogos, empatou quatro e perdeu apenas dois - aproveitamento de 78,8%.

A probabilidade de chance de Mano Menezes ter uma boa comemoração de aniversário é grande, já que o Cruzeiro acabou saindo com vantagem no primeiro jogo, em São Paulo. O empate por 3 a 3 dá vantagem de a Raposa passar com um empate de até 2 a 2 ou vitória.



Números de Mano Menezes na segunda passagem

O treinador busca, entretanto, conquistar um título pelo Cruzeiro. Em 2015, assumiu o comando no momento que o Cruzeiro lutava contra o rebaixamento no Brasileiro. No ano seguinte, o mesmo roteiro. Chegou mais perto na Copa do Brasil, quando foi eliminado nas semifinais do ano passado, e do Mineiro deste ano, quando perdeu a final.

Em sua segunda passagem, são 73 partidas à frente da equipe, com 37 vitórias, 19 empates e 17 derrotas, aproveitamento de 59,36% de rendimento. Nesta temporada, o rendimento é melhor que no aspecto geral, 62,2%. Foram 45 jogos, com 24 vitórias, 12 empates e nove derrotas.

Quando trabalhou pela primeira vez, no Cruzeiro, Mano Menezes conseguiu oito vitórias, seis empates e duas derrotas. O aproveitamento foi de 54,16%. Em busca do pentacampeonato, o Cruzeiro terá o time definido nesta terça-feira pelo técnico Mano Menezes. A tendência é que o treinador repita a base que vem jogando.

