"Maior medo é a derrota", afirma lutador Massaramduba

O lutador do UFC Francisco Trinaldo, ‘o Massaranbuba’, é bastante conhecida entre os amantes de artes marciais mistas. Natural de Amarante, o lutador de 38 anos conheceu as lutas aos 24, quando começou a treinar e, logo depois, se tornou atleta profissional de MMA. A história comovente e com final feliz hoje serve de espelho para aquelas que buscam se tornar atletas profissionais. Em Teresina, onde ministrou um aulão na Arena Fight, ele fala sobre carreira e dá dicas para os iniciantes.

“Não tem mistério porque é somente isso que sei fazer de bom, dar aula, treinar, disputar, lutar e espero que todos consigam apreender um pouco. Eu sempre falo para molecada que eles não podem desistir dos seus sonhos. Se eu tivesse desistido dos meus, não estaria sendo considerado um dos maiores lutadores do mundo, em qualquer sempre tem gente para dizer que você não consegue”, narra Massaranduba, que representa o Piauí no Ultimate Fighting Championship (UFC).

A última luta de Massaranduba foi contra o americano Kevin Lee, no dia 11 de março. A derrota quebrou a boa sequência do lutador e impediu que chegasse ao top 5 da categoria pesos-leves. Atualmente, o piauiense está entre os 15 melhores. Ele conta que ainda tem quatro lutas pelo UFC e que o único pensamento é vencer independente do adversário. O lutador admite que lidar com a derrota ainda é a maior dificuldade como atleta profissional.

Francisco Massaranduba durante o TUF Brasil 1 (Foto: Divulgação/ TUF Brasil)

“Eu estou vindo de uma derrota, algo bem ruim. Mas eu tenho contrato ainda de quatro lutas no UFC e para mim pode vir quem quiser em qualquer uma dessas lutas que estou preparado. Meu maior medo é a derrota e por isso treino todo dia. Não é somente uma derrota, pois atrás de mim tem muitas pessoas e quando eu perco perde muita gente, é como se perdesse uma nação”, afirmou o lutador.

Massaranduba se prepara para seu próximo compromisso no UFC. A data e o adversário da luta ainda não foram divulgados, mas o atleta afirmou que já tem conhecimento. “Vou fazer uma luta por agora, só não posso contar contra quem porque eles (UFC) não divulgaram ainda”, acrescentou.

Aline RodriguesPâmella Maranhão