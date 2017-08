Má fase: Djokovic sai do top 4 pela primeira vez em 10 anos

Por uma década Novak Djokovic foi um dos quatro primeiros tenistas do mundo. Nesta segunda-feira, a sequência de 524 semanas no top 4 chegou ao fim. Djokovic voltou a cair e aparece como o número 5 do mundo no ranking da ATP. Fora de ação até 2018, o sérvio de 30 anos deve sair do top 10 até o fim do ano. Na última quarta-feira, Djokovic anunciou que não joga mais neste ano para tratar uma lesão no cotovelo direito.

A expectativa é de que o sérvio volte às quadras como o número 13 do mundo em janeiro 2018. O torneio de retorno ainda não foi definido. Foi justamente em 2007 que Djokovic apareceu para o mundo como um dos sucessores de Federer e Nadal.

Quem subiu no ranking desta segunda foi o jovem alemão Alexander Zverev. Principal nome da nova geração, Zverev estreou no top 8. Ele subiu três posições e é o número 8 do mundo.



Novak Djokovic Wimbledon (Foto: REUTERS/Matthew Childs)



No circuito feminino, o top 10 não teve alterações. A tcheca Karolina Pliskova segue como número 1 do mundo e tem vantagem confortável de mais de mil pontos para a 2ª colocada, a romena Simona Halep.

Número 1 do país, a brasileira Beatriz Haddad Maia voltou a subir no ranking mundial. Ela ganhou uma posição e é 77ª da WTA. Confirmada no US Open, a paulista disputa o qualifying do WTA Premier de Toronto neste fim de semana.

Sem vencer uma partida desde Roland Garros, o brasileiro Thomaz Bellucci despencou no ranking da ATP. Ele caiu 14 posições e aparece como o 80º. Número 1 do país, Rogério Dutra Silva perdeu terreno, caiu uma posição e é o número 64 do mundo. Nesta semana, Bellucci e Rogerinho disputam o ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria.

O cearense Thiago Monteiro segue fora do top 100, mas subiu quatro colocações com a vitória na primeira rodada do ATP 250 de Gstaad, na Suíça. Ele é o 110º do ranking da ATP. Nas duplas, Marcelo Melo segue como número 1 e Bruno Soares em sexto.

Globo Esporte