Lívio Ribeiro é campeão Pan-Americano de jiu-jitsu

Ele retorna para Teresina e se prepara para o Grand Slam de Abu Dhabi (Foto: Arquivo Pessoal)

O atleta de jiu-jitsu Lívio Ribeiro colocou mais uma medalha em seu currículo no último inal de semana. O lutador agora é Campeão Pan-Americano IBJJF 2017, sem pano (No Gi), em competição que aconteceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Mas um bom resultado para o atleta, porém essa medalha teve um gostinho especial, devido às muitas dificuldades até garantir sua participação na disputa.

A decisão de lutar o Pan-Americano aconteceu a um mês da competição. Em meio há esse tempo o lutador precisou dar aulão, fazer rifas e também tirar o visto americano, que há alguns meses atrás chegou a ser negado. Por isso, o titulo de campeão Pan-Americano, peso galo, é bastante comemorado por Lívio Ribeiro. “Corri atrás, baixei peso, consegui meu visto americano e tudo está dando certo. Cheguei a me lesionar pouco antes da disputa, mas segui a batalha e agora posso comemorar”, relatou Lívio.

Pentacampeão mundial de jiu jitsu pede dinheiro na rua para ir a competição



Piauienses participam de Pan-Americano de jiu-jitsu nos EUA



Atleta do Projeto Social QG da Luta, Lívio Ribeiro, é um dos principais nomes do jiu-jitsu do estado e esse ano participou de varias competições fora do país como o Mundial de Abu Dhabi e também o Campeonato Europeu. Agora, Lívio retorna para Teresina e se prepara para disputar o Grand Slam de Abu Dhabi, etapa que acontece em novembro, no Rio de Janeiro. Além dele, outros dois nomes do QG de Luta irão competir, caso, de Ana Luiza Oliveira e Emerson Rogério.

“A maior dificuldade foi conseguir o visto, depois que ele conseguiu tirar pelo nível e quantidades de treinamentos nos esperavam um resultado positivo como esse. Agora ele volta aos treinos pensando nessa competição no Rio em que o Projeto vai vem representado com atletas da faixa branca até a marrom”, frisou Major Luiz Oliveira.