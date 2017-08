Lindolfo Monteiro passa por novas adaptações e deve receber placar

O Estádio Lindolfo Monteiro foi a casa do esporte piauiense durante esses primeiros sete meses da temporada 2017. Depois de receber muitos jogos e competições, principalmente de futebol, o local passa por novas adaptações. O placar eletrônico no padrão da Federação Internacional de Futebol (FIFA) será instalado nos próximos meses.

Além disso, serão feitas melhorias também no sistema de iluminação do estádio que vai ter suas torres duplicadas. A iluminação e o gramado do estádio foram bastante criticados durante este ano principalmente para as partidas de futebol. “Já estamos com um projeto pronto de iluminação aguardando apenas a liberação para iniciarmos o serviço, que dobrará a capacidade de iluminação, tendo em vista que as torres receberão um tratamento especial de reforço”, afirma o secretário Renato Berger.

O placar eletrônico segundo o secretário Renato Berger, foi solicitado ainda no ano passado, mas por alguns problemas acabou não chegando a tempo para as competições. Com a breve pausa no calendário agora tem tempo hábil para chegada do placar eletrônico e instalação. “Até o final deste mês estamos recebendo o placar eletrônico que foi confeccionado em Minas Gerais e obedece os padrões FIFA”, frisou Renato Berger.

Com o estádio Albertão fechado há quase um ano, o Lindolfo Monteiro acabou se tornando a única praça desportiva do estado com condições de receber jogos do futebol profissional e amador. Com isso, o local também ficou sobrecarregado e, segundo o secretário, existe a necessidade de novas intervenções. “Essas adaptações irão melhorar o espaço e com certeza vai beneficiar os atletas e amantes de esporte da capital”, acrescentou.

Aline RodriguesPâmella Maranhão