Libertadores 2018: Palmeiras encara o Boca, e Fla pega River

Os clubes conheceram na noite desta quarta-feira a rota de confrontos da Copa Libertadores da América. E, pelo sorteio, realizado no centro de convenções da Conmebol, já dá para prever dificuldades pelo caminho na temporada 2018. Flamengo e Palmeiras, por exemplo, caíram no grupo de, respectivamente, River Plate e Boca Juniors.



Mas a vida do Cruzeiro, um dos cabeças de chave, também não está fácil. A Raposa ficou no Grupo 5 e terá a companhia, já confirmada, de Universidad de Chile e Racing, da Argentina. O quarto elemento da chave virá das fases preliminares e pode ser o Vasco. O Cruz-Maltino, inclusive, começa a Libertadores contra um representante do Chile (Concepción).

Foto: Reprodução/VAVEL

No caso do Flamengo, além do River Plate, o Grupo 4 propiciará um reencontro com os equatorianos do Emelec, assim como aconteceu em 2012 e 2014. O Palmeiras, além do Boca Juniors, enfrentará no Grupo 8 o Alianza Lima e um time que virá da fase preliminar.

Além de um eventual Cruzeiro x Vasco, outro confronto brasileiro pode acontecer na fase de grupos. É que a Chapecoense, se passar pela fase preliminar, cai no mesmo grupo do Santos, a chave de número 6. O time catarinense pegou uma pedreira no mata-mata inicial, enfrentando o tradicional Nacional-URU.

Campeão brasileiro, o Corinthians vai duelar contra o campeão da Sul-Americana, o Independiente. O grupo do Timão ainda tem Millonários (COL) e Deportivo Lara (VEN).

Quem tem a vida aparentemente mais simples é o atual campeão, o Grêmio. Cabeça de chave do Grupo 1, o time gaúcho tem a companhia de Cerro Porteño-PAR, Defensor (URU) e Monagas (VEN).

Para os brasileiros que estão na fase preliminar, a Libertadores começa em 31 de janeiro, com o jogo de volta em 7 de fevereiro. A fase de grupos se inicia em 28 de fevereiro.

CONFRONTOS DA LIBERTADORES

FASE 1

E1 - Montevideu Wanderers x Olimpia

E2 - Deportivo Macará (EQU) x Deportivo Táchira(VEN)

E3 - Oriente Petrolero x Universitario

FASE 2

C1 - Deportivo Macará/Dep Táchira x Independiente Santa Fe

C2 - Chapecoense x Nacional-URU

C3 - Oriente Petrolero/Universitario x Jorge Wilstermann

C4 - Carabobo x Guarani-PAR

C5 - Montevideu Wanderers/Olimpia x Junior Barranquilla

C6 - Universidad Concepción x Vasco

C7 - Banfield x Independiente Del Valle

C8 - Santiago Wanderers x Melgar

FASE 3

Ganhador 1 - (Deportivo Macará/Dep Táchira x Independiente Santa Fe) X Santiago Wanderers x Melgar

Ganhador 2 - (Chapecoense x Nacional-URU) x (Banfield x Independiente Del Valle)

Ganhador 3 - (Oriente Petrolero/Universitario x Jorge Wilstermann) x (Concepción x Vasco)

Ganhador 4 - (Carabobo x Guarani-PAR) x (Montevideu Wanderers/Olimpia x Junior Barranquilla)

GRUPO 1

Grêmio

Cerro Porteño (PAR)

Defensor (URU)

Monagas

GRUPO 2

Atlético Nacional (COL)

Bolívar (BOL)

Colo-Colo (CHI)

Delfín

GRUPO 3

Peñarol (URU)

Libertad (PAR)

The Strongest (BOL)

Atlético Tucumán

GRUPO 4

River Plate (ARG)

Emelec (EQU)

Flamengo

Ganhador 1

GRUPO 5

Cruzeiro

Universidad de Chile

Racing (ARG)

Ganhador 3

GRUPO 6

Santos

Estudiantes (ARG)

Real Garcilaso (PER)

Ganhador 2

GRUPO 7

Corinthians

Independiente (ARG)

Millionários (COL)

Deportivo Lara (VEN)

GRUPO 8

Boca Juniors

Palmeiras

Alianza Lima (PER)

Ganhador 4

Terra