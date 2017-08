Leo de Deus avança à semi nos 200m costas do Mundial

Em seu quarto Campeonato Mundial de piscina longa, Leonardo de Deus atingiu, nesta quinta-feira, sua oitava semifinal na carreira. Nas eliminatórias da competição, que está sendo disputada em Budapeste, na Hungria, ele anotou o 15º tempo e avançou nos 200m costas com a marca de 1m58s33, ainda um segundo acima do seu melhor tempo, mas o suficiente para colocá-lo na segunda fase. O atleta de 26 anos diz não estar se sentindo tão bem nesta competição.

"Eu estou me sentindo estranho, não é a mesma pressão na água que tenho do (troféu) Maria Lenk, a gente faz o melhor resultado no Brasil e não consegue repetir a performance. É um ano que mudei de treinador, mudei a estrutura, estou me adaptando", disse Leonardo, que agora está na Unisanta.

Leonardo de Deus vai para a semi nos 200m costas (Foto: Satiro Sodré/SSPRESS/CBDA)

A sua principal prova é a dos 200m borboleta, na qual chegou ao Mundial como top 10 do ranking, mas acabou parando na semi. Na carreira, ele tem uma final, a oitava posição em Barcelona 2013, e outras sete semis, três nos 200m borboleta (2011, 2015 e 2017) e quatro nos 200m costas (2011, 2013, 2015 e 2017).

Para avançar à final dos 200m costas, precisará nadar abaixo do seu melhor tempo na carreira, 1m57s00. Ele analisa a prova:

"Primeira metade de prova foi muito boa, mas o tempo no fim eu piorei um segundo do meu melhor. Vamos tentar melhorar à tarde. Não estou me sentindo no melhor da minha forma, mas eu estou tentando tirar o possível para ajudar a seleção", disse.

Nas outras eliminatórias da manhã, o Brasil não teve sucesso. Manuella Lyrio nadou os 100m livre e ficou em 22º, com 55s32, quase um segundo distante da vaga na semifinal. Nos 200m peito, Thiago Simon terminou em 26º, mais de três segundos atrás de um lugar na próxima fase, com 2m14s23

Nesta quinta-feira, na parte da tarde (a partir das 12h30 de Brasília, com SporTV), serão realizadas as semifinais dos 200m costas, com Leonardo de Deus, além das finais dos 50m costas feminino, com Etiene Medeiros, e 100m livre masculino, com Marcelo Chierighini.

Globo Esporte